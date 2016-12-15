11:03

Украинский телеканал СТБ прекратил показ передачи «Битва экстрасенсов» после того, как в эфир вышел выпуск с «людьми в камуфляже». Об этом в фейсбуке сообщил руководитель канала Владимир Бородянский.

По словам Бородянского, по контексту программы «люди в камуфляже» представляли собой российских военных.

«Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», – отметил он.

Бородянский добавил, что СТБ прекратит показ «Битвы экстрасенсов», а сотрудников, «допустивших выход программы в эфир», уволили.

Заметка дополняется.