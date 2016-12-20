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Правительство включило сидр в перечень сельхозпродукции и продукции первичной обработки, произведенной из собственного сырья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Признание сидра сельхозпродуктом поможет нам иметь такие же преференции, как у виноградарей, получать субсидии на закладку садов, участвовать в ярмарках, иметь послабления в рекламе», – предположил в разговоре с РБК руководитель компании «Яблочный спас» (производит сидр под маркой St.Anton) Олег Горелов.

По его мнению, признание сидра сельхозпродуктом также упростит отношения компаний-производителей с кредитными организациями. «Это поможет нам в вопросе финансирования по закладке садов. Банки смотрят, как себя ведет государство. Это важно с финансово-экономической точки зрения», – сказал глава «Яблочного спаса».

Признать сидр сельхозпродуктом производители напитка во главе с ассоциацией «Опора России» предлагали еще летом 2014 года, ссылаясь на то, что соответствующий статус уже получило вино. Авторы инициативы, в частности, заявляли, что яблоки, из которых производится сидр, растут по всей стране, в то время как виноград растет только в нескольких регионах.

В декабре 2016 года главе правительства Дмитрию Медведеву было направлено письмо, в котором отмечалось, что признание сидра сельхозпродуктом не потребует затрат из бюджета, а господдержка компаниям-производителям будет основана на «предоставлении преференций в правовом регулировании производства и оборота указанной продукции, а также получении доступа к льготному кредитованию».

Включение сидра в перечень сельхопродуктов совпало с повышением акциза на напиток более чем в два раза. О решении Минфина повысить налог для сидра, пуаре и медовухи с 9 до 21 рубля за литр продукции стало известно в октябре 2016 года. В «Опоре России» предупреждали, что после повышения акцизов на сидр с рынка могут уйти до 15% производителей.