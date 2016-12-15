12:28

Французский производитель линз для очков Essilor приобретет компанию Luxotica Group, которая производит очки Ray Ban, за €22 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Объединенные компании планируют получать €15 млрд годовой выручки.

На фоне сообщения о покупке компании, акции Luxotica выросли на 15%, а Essilor – на 19%.

Контрольный пакет акций объединенной компании получит основатель Luxotica Леонардо дель Векьо. При этом он получит те же права в Essilor, что и исполнительный директор компании. Сделка также подразумевает, что Векьо получит долю в новой компании, которую создает Essilor.

Luxotica, в частности, производит оправы для очков марок Armani, Chanel и Prada. Ее рыночная стоимость на закрытии торгов в 13 января составляла около €24 млрд.

Заметка дополняется.