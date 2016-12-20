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Доверие к бизнес-руководителям по всему миру в текущем году опустилось до минимума за всю историю наблюдений, то есть с 2001 года. Об этом свидетельствует ежегодное исследование Edelman Trust Barometer, проведенное в 28 странах, результаты которого опубликованы 16 января.

Только 37% участников опроса Edelman признали, что топ-менеджеры крупных компаний достойны доверия. Текущий показатель на 12 процентных пунктов ниже, чем в 2016 году, при этом снижение доверия к бизнесу зафиксировано во всех государствах, участвовавших в исследовании Edelman. Как пояснил CNBC глава компании Ричард Эдельман, негативное отношение может быть связано с уровнем зарплат руководителей и разочарованием рядовых граждан.

Опрос Edelman также показал снижение доверие к масс-медиа (до 43%) и правительствам (до 41%). При этом доверие к СМИ оказалось на историческом минимуме в 17 странах из 28, а к власти – в 14 из 28. В целом 53% респондентов считают, что существующая мировая система не работает, еще 32% в этом не уверены, а 15% полагают, что она недееспособна.

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2016 года в виде 25-минутных онлайн-интервью с более чем 33 тысячами человек, в том числе в России.

В декабре 2016 года аудиторская компания KPMG опубликовала данные исследования в 85 государствах, из которых следует, что в России в компаниях чаще всего воруют топ-менеджеры (в 56% случаев) и функциональные менеджеры (24% злоупотреблений). При этом больше половины организаций, установив факт злоупотреблений со стороны руководителей, предпочитают увольнять их без огласки.