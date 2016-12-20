13:12

Художник Петр Павленский эмигрировал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми. Об этом он сообщил украинскому телеканалу Hromadske.

Павленский намерен попросить политическое убежище во Франции.

По словам художника, его и Шалыгину в России заподозрили в насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Сами они свою вину отрицают.

Заявление на них, по словам Павленского, написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина.

Как рассказал художник, их задержали в московском аэропорту Шереметьево 14 декабря, когда они прилетели из Варшавы, а затем доставили в Следственный комитет. Позже следователи отпустили их без предъявления обвинений. Адвокат Павленского Ольга Динзе пояснила телеканалу, что сейчас проводится доследственная проверка.

На следующий день, 15 декабря, Павленский и Шалыгина с двумя детьми уехали из России. По их словам, причиной их эмиграции стала угроза детям (9 и 6 лет), которых в случае их заключения могут забрать в детский дом.

Правоохранители регулярно задерживали Павленского после его акций. В июне 2016 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по части 1 статьи 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) за поджог двери ФСБ. Худоржника приговорили к штрафу 500 тысяч рублей и выплате гражданского иска на сумму 481 461 рубль, после чего он был освобожден в зале суда.

Заметка дополняется.