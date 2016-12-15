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Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж в 2016 году выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом и достигли 1,13 трлн юаней (около $170 млрд). Такие данные привело министерство торговли КНР, передает «Прайм». Для

11 января Mercatur Institute for China Studies (MERICS) и Rhodium Group оценили объем зарубежных инвестиций Китая в прошлом году в рекордные $189 млрд. Рост вложений китайской стороны за рубеж, по оценкам MERICS и Rhodium, составил 40%.

При этом аналитики указали, что инвестиции Китая в Евросоюз увеличились на 77% и превысили €35 млрд. В 2015 году объем вложений китайских инвесторов в европейские активы вырос на 28% до $23 млрд.

При этом прямые иностранные инвестиции в Китай за 2016 год увеличились, по данным министерства торговли от 13 января, на 4,1% до 813,22 млрд юаней. В декабре глава ведомства Гао Хучэн говорил, что по итогам года зарубежные вложения Китая могут оказаться на уровне 1,12 трлн юаней, а инвестиции из-за рубежа в китайскую экономику – 785 млрд юаней.