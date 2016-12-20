14:15

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о завышении стоимости 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и С, а также туберкулеза. Доклад размещен на сайте ведомства.

В отчете отмечается, что стоимость 58 препаратов в России оказалась самой низкой в мире. Цены на антивирусные препараты в России в целом на 29% ниже минимальных в изученных странах.

Ведомство предлагает ограничивать уровень прибыли, который производитель может получить при реализации противовирусных лекарств. Цены на препараты предлагается понижать в случае, если их средняя стоимость падает в референтных странах.

ФАС проанализировала цены производителей лекарств, стоимость лекарств при закупках для государства и оптовые цены в 38 странах мира, в том числе в Англии, Корее, Турции и на Украине.

Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить расходы на борьбу с ВИЧ, всего до 2020 года будет выделено 52,9 млрд рублей. Эти средства пойдут как на профилактику, так и на лечение заболевания.