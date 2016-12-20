13:54

На месте крушения турецкого «Боинга» около аэропорта Манас в Бишкеке найден один из «черных ящиков». Об этом сообщает «Интерфакс».

«На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», – заявил пресс-секретарь премьера Киргизии Чынгыз Эсенгулов.

Самолет Boeing 747–400, принадлежащий компании Avia Cargo Turkish, разбился утром 16 января при заходе на посадку в аэропорту Манас.

Самолет упал примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы на территории дачного поселка, разрушив несколько домов.

В результате происшествия погибли все пятеро находившихся на борту человек, а также около 30 человек на земле. Данные о количестве погибших уточняются по мере разбора завалов.

Причины случившегося пока неясны. В расследовании примет участие комиссия Межгосударственного авиационного комитета.