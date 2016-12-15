Обычно считается, что история Новгорода – это история республики, существовавшей в далеком русском прошлом. В ее вольнолюбивых летописях искали вдохновение противники императорской власти XVIII и начала XIX веков. И впрямь, Новгород управлялся системой народных собраний и выборными должностными лицами. Но на самом деле летописные тексты не идентифицируют Новгород как республику. Какие бы институты ни функционировали в древнем Новгороде, уже к XVII веку памяти о них не сохранялось, а российские интеллектуалы испытывали трудности, сталкиваясь с необходимостью описывать республиканские формы правления. Упоминаемая сегодня в каждом школьном учебнике республиканская традиция Новгорода на самом деле была изобретена российскими историками в середине XVIII века. Как стало возможным подобное изобретение?