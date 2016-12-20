14:45

Торги на фондовом рынке Московской биржи 16 января были приостановлены в 14:34 мск. Об этом говорится в пресс-релизе площадки.

Причина перерыва в торгах уточняется. О времени возобновления сессии биржа сообщит дополнительно.

В 14:44 мск биржа сообщила, что торги на фондовом рынке вновь начнутся в 15:20 мск. Уточняется, что торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

В 2016 году сессия на Московской бирже прерывалась несколько раз. В апреле в течение часа не проводились торги на срочном рынке, а в ноябре на 13 минут были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Оба раза причиной стала серверная ошибка.