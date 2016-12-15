15:06

Государственная компания «Российские железные дороги» выберет подрядчика, который займется продвижением РЖД в России и за рубежом. Максимальная стоимость трехгодичного контракта – 932 млн рублей. Информация о конкурсе размещена на сайте РЖД.

Победитель конкурса займется организацией деловых поездок для топ-менеджеров компании, будет проводить пресс-туры по России. Компания также займется «улучшением имиджа» РЖД в СМИ и будет вести группы компании в социальных сетях.

В частности, РЖД планирует провести пресс-тур «Столетие Транссибирской магистрали» для 15 журналистов, которая обойдется ей в 3,5 млн рублей. Всего за год планируется устраивать не более 15 пресс-туров.

Подрядчик в качестве платы за свои услуги получит около 10% от общей стоимости контракта.

«Компания обладает необходимыми компетенциями, ресурсами, опытом и готова заниматься строительством, консалтингом и управлением железнодорожными системами в других странах и сейчас ведет работу по выходу на рынки Ирана, Индии, Кубы, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Эквадора», – пояснили РБК в пресс-службе РЖД.

Ранее аудиторы подсчитали, что средний размер скидки при закупках РЖД составляет 1,8%, это стало самым низким показателем среди государственных компаний. Эта цифра позволила экономистам сделать вывод, что РЖД не стремится экономить на госзакупках. По их оценкам, госкомпания в 2016 году могла сэкономить 95–130 млрд рублей.