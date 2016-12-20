Гайдаровский форум 2017 года, на первый взгляд, – рутина, интересная разве «явлением байкера Залдостанова», которое вызвало много сарказма и затерло реальный смысл этого крупного политического события. А смысл его в том, что Россия вступила в зону президентских выборов 2018 года. Двигатель этих выборов запускается не с одного ключа. Один ключ в руках у Путина, это всем понятно. Но теперь вопрос в том, у кого остальные ключи. Солировал на форуме Алексей Кудрин. Он в апреле 2016 года возглавил Центр стратегических разработок, и все знают, что он – с большой и постоянно расширяющейся группой сотрудников – пишет программу действий (не будем называть их «реформами», чтобы не вводить никого в заблуждение) следующего срока Путина. При этом Кудрин источает такую бодрость духа, что складывается впечатление, что он ее и будет реализовывать во главе правительства после президентских выборов.