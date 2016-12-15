15:28

На художника Петра Павленского завели новое уголовное дело по факту избиения актера Театра.doc. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на директора театра Елену Гремину.

Как она уточнила, в отношении художника возбудили уголовное дело о побоях. По словам Греминой, Павленский избил актера, которому не понравилось, что художник приглашал к себе его девушку Анастасию Слонину.

Гремина также опубликовала в фейсбуке видеозапись, на которой, по ее утверждению, Павленский и еще несколько человек избивают актера.

https://www.facebook.com/elena.gremina/videos/vb.1656315624/10210015540099179/?type=2&theater

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