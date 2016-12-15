15:29

Сессия на фондовом рынке Московской биржи возобновилась после перерыва, который продолжался около 45 минут. После перерыва индексы ММВБ и РТС прибавили 0,1% и 0,2% соответственно.

Ранее площадка сообщила, что торги вновь начнутся в 15:20 мск. Они были приостановлены в 14:34 мск, но по какой причине, пока неизвестно.

В 2016 году торги на Московской бирже приостанавливались несколько раз из-за ошибок на серверах. В апреле на час прервалась сессия на срочном рынке, а в ноябре на 13 минут приостанавливались торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.