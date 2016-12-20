16:35

Кущевский суд Краснодарского края постановил выплатить потерпевшим по «делу Цапков» 4,2 млн рублей, что в 1,5 тысячи раз меньше, чем просили пострадавшие. Об этом РБК рассказал адвокат Эдуард Чургулия.

Суд удовлетворил требования четырех из девяти истцов. Потерпевшие при этом не будут обжаловать решение суда, так как компенсацию посчитали адекватной. Изначально они требовали выплатить 6,4 млрд рублей компенсации.

Уточняется, что в отношении банды Цапков было подано два иска, которые касались расстрела автомобиля в июне 2010 года, в результате чего погибли двое человек. Расстрел был совершен по приказу лидера банды Сергея Цапка. Ответчиками по иску стали члены банды Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз и Вячеслав Рябцев и Сергей Цапок, который умер в изоляторе в 2014 году.

Расследование деятельности банды Цапков началось после того, как в станице Кущевская были убиты 12 человек. Суд ранее взыскивал с других обвиняемых по делу компенсации на сумму от 500 тысяч рублей до 900 тысяч рублей.