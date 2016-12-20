16:26

Российские власти не будут регулировать зарплату руководителей в госкомпаниях и госкорпорациях. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете». Полностью оно будет опубликовано 17 января.

«Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату», – пояснил министр.

Таким образом Топилин ответил на вопрос, не планируется ли в правительстве ввести законодательные ограничения на зарплаты топ-менеджеров, их заместителей и главных бухгалтеров в госкомпаниях – ООО и АО.

Издание напоминает, что осенью 2016 года предлагалось «привязать» зарплаты менеджмента госкомпаний к результатам их работы. Однако критерии для этого пока не выработаны.

Журнал Forbes ежегодно составляет рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в России, и руководители организаций с участием государства регулярно занимают в нем высокие позиции. Так, в ноябре 2016 года лидером списка во второй раз стал глава «Газпрома» Алексей Миллер, чье вознаграждение за 2015 год Forbes оценил в $17,7 млн. В тройку также вошли руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ($13 млн) и президент Сбербанка Герман Греф ($11 млн). Годом ранее тремя самыми «дорогими» российскими топ-менеджерами стали Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и Сечин.

Ранее 16 января было опубликовано ежегодное исследование Edelman Trust Barometer, которое показало, что текущее доверие к бизнес-руководителям по всему миру упало до исторического минимума. В Edelman пояснили, что одной из причин негативного отношения к топ-менеджерам могут быть их зарплаты.