Спустя четверть века после распада СССР российскую экономику можно назвать рыночной с большими оговорками. В 2015 году вклад государства и принадлежащих ему компаний в ВВП достиг примерно 70% против 35% десятью годами ранее. Теперь доля государства в экономике составляет уже 75%, рассказал на Гайдаровском форуме Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Конкуренция в России больше напоминает «драку бульдогов под ковром», охарактеризовал проблему депутат Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам: «Ничего не видно, но иногда вытаскивают труп».

Травинка и мышонок

Если «свобода лучше, чем несвобода», как говорил еще будучи президентом Дмитрий Медведев, то конкуренция однозначно лучше монополии – таков был консенсус участников посвященной ей панели на Гайдаровской форуме. Соперничающие друг с другом частные и государственные компании, стали «главным фактором, который обеспечил беспрецедентный рост качества жизни в нашей стране за последние 20 лет», уверенно заявил основной владелец холдинга «Северсталь» Алексей Мордашов (его состояние, по оценке Forbes, составляет $16,3 млрд). Здесь, впрочем, могут быть разные мнения.