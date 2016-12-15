12:28

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выявил нарушения в связи с введенным в России запретом на усыновление российских детей гражданами США («закон Димы Яковлева»). Решение опубликовано на сайте суда.

Таким образом суд удовлетворил иски, которые подали 45 граждан США и 27 российских сирот. По их утверждению, «закон Димы Яковлева» нарушает статьи 3 (Запрещение пыток), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (Запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд признал, что в действиях российских властей была дискриминация.

Американские граждане, подавшие жалобы на «закон Димы Яковлева» в ЕСПЧ, указали в исках, что начали оформлять документы на усыновление в период с 2010 по 2012 год, и к моменту вступления документа в силу уже имели соответствующее разрешение от российских властей.

В итоге суд постановил выплатить по 22 жалобам компенсацию в размере $3 тысяч каждому заявителю и покрыть по $600 издержек.

Президент России Владимир Путин подписал «закон Димы Яковлева» в декабре 2012 года, с 1 января 2013 года он вступил в силу. Документ получил такое название в память об усыновленном американцами мальчике из России, который погиб в 2008 году, после того как приемный отец оставил его в закрытой машине на солнцепеке на целый день.

11 января 2017 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что закон о запрете усыновления российских детей американцами «себя полностью оправдал и оправдывает» и что условий для его отмены сейчас нет.

Ранее, в конце декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном снятии запрета на усыновление, также заявил, что «запрет вполне себя оправдал», и сейчас дискуссий по его изменению «на высшем уровне» не ведется.