Агент внешней разведки КГБ, бывший специалист по художественному свисту Николай Хохлов в 1954 году стал одним из первых советских послевоенных перебежчиков на Запад. Хохлову поручили убить одного из лидеров русской эмиграции в Германии, но разочаровавшийся в СССР агент предупредил жертву и остался на Западе. Через несколько лет перебежчик чуть не погиб от отравления радиоактивным таллием. За отравлением предположительно стояли его бывшие коллеги.

Подобно другим перебежчикам, Хохлов после побега выступил с разоблачениями советской разведки. При этом он утверждал, что КГБ всерьез занимается исследованием аномальных явлений, созданием «психотронных генераторов» и тому подобным. Попав в США, Хохлов сам стал изучать парапсихологию, и даже якобы консультировал по этим вопросам американское правительство. Историю бывшего агента вспоминает Atlas Obscura.