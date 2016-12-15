Проблема семейного, домашнего, бытового насилия оказывается в зоне общественного внимания лишь время от времени, потом интерес снижается до следующего информационного повода. Поводами этими становятся обычно какие-то вопиющие случаи. Летом прошлого года десятки тысяч женщин из России и соседних стран приняли участие в интернет-флэшмобе «#янебоюсьсказать», где рассказывали леденящие душу истории о пережитом насилии. В ноябре публику поразила история девушки из Орловской области, которая позвонила в полицию, жалуясь, что ей угрожает сожитель. Ответ принявшего вызов шокировал всех: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!». Девушку действительно убили. Таких историй случаются десятки, если не сотни. Теперь об этой теме заговорили из-за рассмотрения и принятия в первом пока чтении закона о декриминализации побоев в семье.