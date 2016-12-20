19:05

Один из личных охранников главы Чечни – Алихан Музаев – был убит силовиками после того, как его заподозрили в планах принять участие в вооруженной акции против режима вместе с односельчанами. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на источники в Чечне.

По данным собеседников издания, местные силовики задержали Музаева вечером 15 января, а позднее вернули родственникам его труп. Силовики пояснили членам его семьи, что во время задержания он выхватил пистолет у одного из полицейских и убил себя. Семья Алихана Музаева не поверила этой версии, уточняет издание.

Официального подтверждения смерти охранника нет. Уточняется также, что односельчане Музаева могут быть участниками антиправительственного подполья.

Алихана Музаева похоронили тайно 16 января. В твиттере также якобы появилась фотография убитого, где сообщается, что он застрелился при задержании.

С 9 января в Чечня были задержаны более 60 человек, которых подозревают в связях с ИГИЛ. Члены организации якобы готовили теракты на Северном Кавказе.