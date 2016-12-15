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В 2017 году 38% руководителей крупнейших мировых компаний уверены в перспективах развития своего бизнеса в ближайший год, в то время как в 2016 так считали 35% респондентов, свидетельствует проведённый PwC опрос. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию Republic.

При этом 29% респондентов рассчитывают на рост мировой экономики в следующие 12 месяцев (годом ранее так считали 27%).

Как уточняет президент PwC Боб Мориц, «оптимизм вновь распространяется по всему миру, в том числе в Великобритании и США, где, несмотря на прогнозы падения цен на акции в результате победы Трампа на выборах и несмотря на пессимизм в связи с решением Великобритании о выходе из Евросоюза, уверенность руководителей крупнейших компания в росте их бизнеса укрепилась по сравнению с 2016 годом».

Отмечается, что топ-менеджеры по-прежнему обеспокоены экономической неопределенностью (82%), чрезмерным регулированием (80%) и нехваткой квалифицированных специалистов (77%).

Всего в опросе участвовали 1,4 тысячи человек из 79 стран.

Ранее 16 января было опубликовано исследование Edelman Trust Barometer, согласно которому доверие к бизнес-руководителям по всему миру в текущем году опустилось до минимума с 2001 года: топ-менеджерам крупнейших компаний доверяют 37% респондентов. В исследовании участвовали 33 тысячи человек.