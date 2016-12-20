22:08

Банк ВТБ предоставил бридж-кредит в размере 692 млрд рублей сингапурской компании QHG Shares – покупателю 19,5% акций «Роснефти» – для завершения сделки. Соответствующие материалы QHG Shares оказались в распоряжении РБК.

Как сообщает издание, 15 декабря 2016 года банк заключил с компанией кредитное соглашение на 692 млрд рублей под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Отмечается, что всего ВТБ выделил 711 млрд рублей – оставшаяся сумма пошла на дивиденды «Роснефтегазу».

Условия кредита не уточняются.

В январе 2017 года банк Intesa Sanpaolo предоставил консорциуму Glencore и инвестфонду Катара кредит на €5,2 млрд, после чего участники консорциума перевели 19,5% акций «Роснефти» в обеспечение кредита от Intesa, добавляет РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал изданию, что такая последовательность была нужна для одновременного решения разных задач. В частности, в компании хотели избежать «волатильности на валютном рынке», заявил он.

Ранее сообщалось, что основным кредитором консорциума (который в рамках покупки акций «Роснефти» зарегистрировал компанию QHG Shares) выступит Intesa, но после завершения сделки, 19 декабря, стало известно, что в банке вложение находится на стадии обсуждения.

7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил о продаже 19,5% акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Позднее Glencore обозначил сумму в размере €10,2 млрд за приобретение пакета акций.