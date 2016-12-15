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Турецкая полиция задержала расстрелявшего 39 человек в ночном клубе в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации издания, задержанным оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого полиция подозревала ранее. Также сообщается, что задержан 4-летний сын нападавшего.

Первого января 2017 года террорист зашел в клуб Reina, где на тот момент находились около 600 человек, и открыл беспорядочную стрельбу, после чего ему удалось скрыться. Были убиты 39 и ранены более 60 человек, среди погибших есть россиянка.

Ответственность за атаку на себя взяло ИГИЛ.

Заметка дополняется.