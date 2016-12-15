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Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры с сыном Сулеймана Керимова Саидом о покупке крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ»

Как сообщает один из источников издания, «переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны близки к сделке».

Уточняется, что Саид Керимов выкупил «Синема парк» у Владимира Потанина в 2014 году за $300–400 млн (по оценкам экспертов), но захотел продать актив после того, как ему не удалось объединиться с другой кинотеатральной сетью – «Формула кино».

Выкупив сеть, Мамут может рассчитывать на объединение «с другим крупным участником рынка», так как «ситуация на рынке кинопоказа усложнилась», считают собеседники газеты.

«Коммерсантъ» также отмечает, что «Синема парк» является крупнейшей в стране киносетью, чья доля по количеству залов составляет 7,9% рынка при доле 6,3% у ближайшего конкурента.

16 января Фонд A&NN Investments, управляющий активами Александра Мамута, стал единоличным владельцем Rambler&Co, закрыв сделку по покупке 50% акций у структур Владимира Потанина. В декабре 2016 года источники газеты «Ведомости» называли сумму сделки – $295 млн.