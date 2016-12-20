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После январских праздников биржевая цена АИ-92 увеличилась на 8%, АИ-95 – на 5%, а зимнее дизельное топливо вышло на исторический максимум, свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Коммерсантъ отмечает, что цена за литр топлива АИ-92 за неделю выросла на 14 копеек и составила 35,76 рублей, а за литр АИ-95 – на 16 копеек и составила 38,78 рублей.

По данным опрошенных газетой экспертов, рост цен связан с декабрьской закупкой игроками топлива в ожидании январского снижения экспортной пошлины, а также с началом планового ремонта Московского и Ярославского НПЗ.

Издание приводит мнение Михаила Турукалова из «Аналитики товарных рынков», который считает, что «нефтекомпании будут вынуждены повышать цены, поскольку текущее соотношение оптовых и розничных цен не оставляет владельцам независимых АЗС приемлемой маржи».

В ФАС предполагают, что в 2017 году рост цен на топливо не превысит инфляцию, добавляет газета.

Ранее ФАС упрекнула главу «Лукойла» Вагита Алекперова, который спрогнозировал рост цен на бензин на 8–12% в течение 2017 года.