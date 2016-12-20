05:29

Структуры Аркадия Ротенберга единолично владеют океанариумом «Москвариум» на ВДНХ, сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации издания, совладельцы «Киевской площади» и основные инвесторы проекта Год Нисанов и Зарах Илиев вышли из состава собственников, после чего актив полностью перешел к Ротенбергу.

Ранее Ротенберг говорил о «помощи» в строительства океанариума на сумму $250 млн или «$270 млн», но затем представитель бизнесмена эту информацию опроверг, а также отрицал какое-либо финансовое участие Ротенберга в проекте, отмечает РБК.

Агентство не называет конкретных причин выхода Нисанова и Илиева из проекта, но уточняет, что изначально они инвестировали в реконструкцию ВВЦ (в которую входила постройка океанариума) $1,5 млрд, рассчитывая получить прибыль за счет коммерческой недвижимости, но после передачи парка в собственность Москвы, в департаменте культуры столицы от строительства таких объектов решили отказаться.

«Москвариум» – крупнейший в Европе открытый океанариум, начавший работать летом 2015 года.