08:42

Минтранс предложил операторам аэропортов новую методику расчета арендной платы за использование аэродромного имущества, которое находится в федеральной собственности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый проект предусматривает разделение всех аэродромов на три категории по интенсивности их эксплуатации.

Аэродромы, чей пассажиро-грузопоток превышает 1 млн тонн в год, будут платить 86,5 рублей в расчете на одну тонну. Аэродромы с оборотом от 190 тысяч тонн в год – 110,3 рублей за тонну, а аэродромы с оборотот 30–190 тысяч тонн – 125,4 рубля. Для малых аэродромов будет установлена фиксированная плата 1,5 млн рублей в год.

Как подсчитал «Коммерсантъ», с такой схемой крупнейшие аэропорты России – Домодедово и Шереметьево – будут платить примерно одинаковую сумму аренды (250 и 260 млн рублей в год). Сейчас Шереметьево платит 170 млн рублей без НДС, а Домодедово – 348 млн.

Издание отмечает, что Минтранс и Минэкономразвития пытаются выработать единый подход к арендной ставке с 2013 года. До сих пор для расчета ставки использовалась рыночная стоимость имущества, определяемая независимым оценщиком. Этот подход неоднократно подвергался критике и приводил к судебным разбирательствам из-за непрозрачности оценки.