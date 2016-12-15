09:07

Число погибших в результате падения турецкого «Боинга» на дачный поселок в пригороде Бишкека достигло 38 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Поисково-спасательные работы на месте крушения были возобновлены утром 17 января.

Грузовой самолет Boeing 747–400 разбился утром 16 января при заходе на посадку в полутора километрах от аэропорта Манас и упал на дачный поселок.

На борту самолета находились четыре человека, все они погибли. Остальные жертвы крушения были жителями поселка.

В Киргизии 17 января объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.