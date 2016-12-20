09:25

Россия заняла 26-ю позицию в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index.

В 2016 году Россия находилась на 12-м месте рейтинга, в 2015 занимала 14-е место.

Падение России в рейтинге оказалось наибольшим среди всех попавших в него стран. Как объяснили его авторы, это связано с последствиями падения цен на нефть и западными санкциями.

Лидером рейтинга стала Южная Корея, страна занимает первое место в списке третий год подряд. Второе место заняла Швеция, третье – Германия. В десятку стран с наиболее инновационной экономикой также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Великобритания заняла 17-ю позицию, Китай – 21-ю. Среди стран бывшего СССР наивысшие места у Литвы (32-е место) и Эстонии (33-е).

Bloomberg Innovation Index рассчитывается на основе семи показателей: затраты на НИОКР, продуктивность, концентрация высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и количество исследователей.