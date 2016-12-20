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Поиски обломков самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в 2014 году над Индийским океаном, приостановлены. Об этом объявили власти Китая, Австралии и Малайзии, передает Reuters.

«Несмотря на все усилия, место падения лайнера обнаружить не удалось», – говорится в заявлении властей трех стран, участвовавших в поисках.

Поиски пропавшего лайнера продолжались в течение трех лет на площади 120 тысяч квадратных километров морского дна в Индийском океане. В июле Малайзия, Австралия и Пекин решили приостановить поиски, если самолет не будет найден или если не появится новая информация о его местоположении.

В декабре власти Австралии отклонили предложение следствия сместить зону поиска самолета на север, заявив, что никаких новых данных о месте крушения лайнера не появилось.

В ходе поисков было найдено более 30 обломков, предположительно являющихся частями пропавшего лайнера, однако принадлежность к MH370 подтвердилась только у трех фрагментов, обнаруженных на Маврикии, у французского острова Реюньон и на побережье Танзании.

На поиски самолета было потрачено в общей сложности $160 млн: $60 млн согласилась выделить Австралия, $80 млн – Малайзия и $20 млн – Китай.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал 8 марта 2014 года. Связь с экипажем была потеряна приблизительно через два часа после вылета. На борту лайнера находились 239 человек, большинство из которых являлись гражданами Китая. Все они признаны погибшими.