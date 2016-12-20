10:54

Компания British American Tobacco (BAT) увеличила цену предложения в сделке с Reynolds American Inc. до $49,4 млрд. О том, что стороны согласовали условия сделки, сообщается в пресс-релизе BAT от 17 января.

В октябре 2016 года BAT предлагала за 57,8% ценных бумаг Reynolds в общей сложности $47 млрд (по $56,5 за акцию), однако это предложение было отвергнуто в ноябре, напоминает Reuters. Теперь же BAT оценила каждую акцию Reynolds в $59,64.

В результате сделки BAT станет единоличным владельцем Reynolds и создаст крупнейшую в мире табачную компанию по оборотам и операционной прибыли. Сейчас BAT занимает второе место в мире, уступая Philip Morris International Inc., а Reynolds – шестое.

В числе основных табачных марок, которые принадлежат BAT, – Dunhill, Lucky Strike и Pall Mall. В свою очередь, Reynolds владеет брендами Camel и Newport.