Избранный президент США Дональд Трамп продолжает радовать новыми идеями по части улучшения российско-американских отношений. В интервью британской Sunday Times и германскому Bild Трамп предложил разменять снятие антироссийский санкций на новую договоренность с Москвой о глубоких сокращениях ядерных вооружений.

Эта прорывная инициатива, с одной стороны, должна понравиться Москве, ведь она она выдержана в духе некой «большой сделки». Такой формат, как принято считать в России, может позволить сторонам разом разрешить имеющиеся острые противоречия и править миром долго и счастливо – на основе военно-политического паритета в рамках новой российско-американской «Ялты» или «Вены». С другой стороны, предложение опять начать восстановление отношений с ядерного разоружения, уже вызывает в Москве настороженность. Так уже было в ходе «перезагрузки» с администрацией Обамы, а до этого с администрацией Дж.Буша-младшего. И это означает, что никакой иной продуктивной повестки, кроме невыгодной России милитаризации отношений, у нас нет. Собственно за это Москва и критиковала «перезагрузку» Барака Обамы, воспринимая ее как программу решения важных для США проблем (санкции против Ирана, сокращения СНВ) при игнорировании вопросов, приоритетных для России (новая архитектура безопасности в Европе, проблема европейской ПРО, «зона интересов» РФ на постсоветском пространстве).