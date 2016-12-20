10:58

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Стамбула, которого ранее задержали турецкие полицейские, признал свою вину. Об этом заявил губернатор Стамбула Васип Сахин, передает Associated Press.

По его словам, задержанный проходил военную подготовку в Афганистане, а в Турции въехал предположительно в январе 2016 года.

Сахин также добавил, что отпечатки задержанного совпали с отпечатками нападавшего.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночь на 17 января. Им оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Правоохранительные органы установили его личность еще 7 января.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Нападавший вошел в заведение и открыл в нем беспорядочную стрельбу. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе одна россиянка, еще более 60 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». В заявлении группировки отмечалось, что атака была совершена в клубе, в котором «христиане отмечали свой вероотступнический праздник»