11:14

Переодетые американские дипломаты участвуют в митингах российской оппозиции. Об этом в ходе пресс-конференции, транслируемой ТАСС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он не уточнил, с какой целью сотрудники посольства США прибегают к подобным действиям. По словам Лаврова, происходили также случаи, когда мужчины-дипломаты появлялись в женской одежде, после чего, зайдя в здание, переодевались в туалете в обычный костюм.

По словам Лаврова, члены американского атташата также «любят ездить по России» на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров. Их замечали в Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областях, Чечне, а также «вдоль границы с Донбассом», где они «исколесили буквально все».

Министр также рассказал о попытке спецслужб США завербовать сотрудника российского посольства. В машину дипломата «засунули» $10 тысяч, добавил Лавров.

«Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, сейчас работают на благо Российской Федерации», – заверил глава ведомства.

Еще один случай произошел в Вашингтоне, где членов российской дипломатической миссии, обедавших в ресторане с семьями, якобы «схватили сотрудники ФБР, допрашивали, не давали связаться с посольством». В итоге Россия «вызволила» дипломатов, уточнил Лавров.

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