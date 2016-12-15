12:05

Россияне в условиях санкций Запада действительно скорее предпочтут «есть снег, чтобы выжить». С таким высказыванием советника избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается таких метафор (русские готовы есть снег, чтобы выжить), то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил – конечно, наверное, все-таки, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Песков напомнил, что не раз говорилось о том, что санкции могут иметь обратный эффект как для страны, в отношении которой они вводятся, так и для тех государств, которые их применяют.

Ранее 17 января Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе высказал мнение, что антироссийские санкции сплотили народ РФ вокруг президента Владимира Путина.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», – процитировало Скарамуччи ТАСС.

Санкции против России были введены США и Евросоюзом летом 2014 года после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В свою очередь, Москва в ответ на санкции ввела продуктовое эмбарго и сосредоточилась на программе импортозамещения, в том числе в области производства продуктов питания. В середине января нынешний президент США Барак Обама на год пролонгировал санкции против России из-за Крыма, а в конце прошлого года подписал указ о расширении санкций за «вмешательство» РФ в процесс президентских выборов в США посредством кибератак.