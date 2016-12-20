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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «беглым жуликом» Кристофера Стила, которого СМИ называют автором доклада о компромате России на избранного президента США Дональда Трампа. Слова министра цитирует РИА Новости.

«Какой-то беглый жулик из МИ-6», – заявил Лавров.

WSJ ранее сообщила, что доклад о наличии у России компромата на Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, главой которой является бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил. Компания, по данным газеты, занимается расследованиями в области безопасности.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила, что Стил не служил в британской разведке на протяжении многих лет.

11 января CNN и Buzzfeed сообщили, что российская разведка получила компромат на Дональда Трампа, но решила его не публиковать. В докладе, в частности, содержится информация о сексуальных актах Трампа с проститутками. Buzzfeed, однако, подчеркнул, что им не удалось проверить и подтвердить обнародованные данные.

В Кремле доклад назвали «уткой», которая направлена на ухудшение отношений России и США. По мнению Трампа, подобные «фейковые новости» распространяют его политические оппоненты.