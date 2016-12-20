12:55

Активист Ильдар Дадин после перевода в ИК-5 на Алтае попросил вернуть его в сегежскую колонию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Дадин считает, что его нахождение в карельской колонии может помочь другим заключенным, которые также подвергаются пыткам.

«Его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими», – пояснил представитель ОНК позицию активиста.

При этом Ильдар Дадин доволен условиями содержания в колонии в Алтае. Он отмечал уважительное отношение к заключенным со стороны сотрудников колонии.

Ильдар Дадин стал первым осужденным за неоднократное нарушение правил пикетирования. Он содержался в колонии ИК-7 в Карелии, но в ноябре 2016 года пожаловался на пытки. СК и ФСИН заявили, что расследование не подтвердило факт применения физической силы к Дадину. При этом в декабре он был этапирован в колонию в Алтае, которую Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала «одной из лучших».