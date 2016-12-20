В середине января стало известно о смерти жительницы американского города Рино (штат Невада), которая погибла из-за инфекции, вызванной обитающей в кишечнике бактерией Klebsiella pneumoniae или CRE (carbapenem-resistant enterobacteriaceae). Бактерия оказалась устойчива к 26 видам доступных в США антибиотиков. Справиться с инфекцией не удалось даже сильнейшему антибиотику класса карбапенемов, который относится к препаратам «последнего резерва» и прописывается врачами только в крайних случаях. Женщина, которой было уже за 70, могла подхватить инфекцию в Индии, где долго проживала, инфекция была обнаружена у нее в августе по возвращению в США.

Заразиться инфекцией, которую вызывает CRE (ее еще называют «кошмарной бактерией»), воздушно-капельным путем нельзя, но ее можно, например, занести в открытую рану. По этой причине инфекция считается внутрибольничной. Известно, что погибшая американка незадолго до смерти проходила лечение в одном из индийских госпиталей.

В последние годы ученые и медики бьют тревогу: если мы не найдем новые виды антибиотиков, мир вновь погрузится в Средневековье, когда самая простейшая инфекция была смертельной. «Мы так долго полагались на новые антибиотики, но, судя по всему, супербактерии адаптируются к ним быстрее, чем мы способны создать новые препараты», – заявил Scientific American доктор Александр Каллен, сотрудник отдела улучшения качества медицинской помощи Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Уже сейчас, по данным ВОЗ, стало сложно лечить такие тяжелые бактериальные инфекции, как пневмония и туберкулез. Резистентность выработал и золотистый стафилококк, который может провоцировать как кожные проблемы, так и смертельные болезни вроде менингита или сепсиса. Бактерии трех самых распространенных половых инфекций – сифилиса, гонореи и хламидии – тоже становятся все более устойчивыми к антибиотикам. По данным ВОЗ, каждый год ими заражается 5,6, 78 и 131 млн человек соответственно. На данный момент самой стойкой из этих инфекций считается гонорея – уже были обнаружены некоторые ее штаммы, которые невозможно вылечить ни одним из существующих антибиотиков.