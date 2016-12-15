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Мировой финансовый кризис возник из-за «безудержной погоней за прибылью», а вовсе не из-за глобализации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на открытии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Трансляция заседания ведется на сайте форума.

По словам главы Китая, для многих глобализация стала «ящиком Пандоры», но текущие проблемы ею не объясняются. Си Цзиньпин указал, что адекватный ответ на текущие тенденции в экономике затрудняет недостаточно эффективное управление.

В ходе выступления руководитель Китая, описывая ситуацию в мире, процитировал Чарльза Диккенса: «Были лучшие времена и были худшие». Как пояснил Цзиньпин, сейчас мы живем в мире противоречий: с одной стороны, во времена научных и технологических прорывов, а с другой – в условиях безработицы, бедности и региональных конфликтов.

Руководитель Китая также раскритиковал политику протекционизма, призвав «сказать ей нет» и отметил, что «в торговых войнах не может быть победителя». В заключение Цзиньпин пообещал, что Китай не будет развязывать торговую или валютную войну.

Давосский форум в 2017 году проходит с 17 по 20 января, его тема – «Чуткое и ответственное руководство». Ранее руководители Китая на форум в Давосе не приезжали. При этом китайская делегация на ВЭФ является самой большой и представительной в истории. Российскую делегацию в Давосе возглавляет первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.