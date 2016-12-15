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Убитый сотрудник МВД Алихан Мурзаев не был личным охранником главы Чечни Рамзана Кадырова, а работал «обычным сторожем». Об этом сообщил сам Кадыров, передает «Интерфакс».

«Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы Чеченской республики. Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы Чечни и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа», – заявил Кадыров.

Он был заподозрен в пособничестве боевикам 13 лет назад, рассказал глава республики, добавив, что за Мурзаевым постоянно следили на протяжении всех этих лет. Информация, полученная от него, помогла задержать более 10 боевиков, еще 15 человек были выявлены после попытки наладить контакт с убитым охранником.

Уточняется, что в конце декабря Музаев уволился. Он объяснил увольнение желанием выехать за пределы республики. На тот момент за ним на протяжении года велся усиленный контроль из-за дружбы с человеком, которого считали активным членом группы боевиков. О слежке и разработке он не знал, так как полицейские хотели выявить всю сеть боевиков, пояснил глава Чечни.

По словам Кадырова, силовики приехали домой к Музаеву и предложили проехать с ними, однако задержания не проводили и наручники на него не надевали. Кадыров подтвердил, что Музаев выстрелил в себя сам.

Ранее «Кавказ. Реалии» сообщило, что охранник Кадырова Алихан Музаев был убит 15 января чеченскими силовиками. Сотрудники правоохранительных органов заявили его семье, что он застрелился, но родственники убитого не поверили их словам. По данным собеседника издания, Музаева заподозрили в планах принять участие в вооруженной акции.

С 9 января во время спецоперации в Чечне задержали более 60 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ. Сообщается, что они готовили теракты на территории Северного Кавказа. По данным «Интерфакса», в Чечне удалось раскрыть всю сеть бандподполья, которая имела связи с «Исламским государством».