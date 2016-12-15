14:03

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против художника Петра Павленского об избиении актера «Театра.doc» Василия Березина. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Павленского.

Сейчас в отношении Павленского и его подруги Оксаны Шалыгиной продолжается доследственная проверка по заявлению актрисы Анастасии Слониной о насильственных действиях сексуального характера.

«Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее», – заявила адвокат Павленского.

16 января стало известно, что Павленский и Шалыгина вместе с двумя детьми эмигрировали из России. Сейчас они находятся во Франции, где намерены просить политическое убежище. Они уехали из РФ в середине декабря после допроса в Следственном комитете.

Павленский и Шалыгина свою вину отрицают. По словам художника, Слонина была у них в гостях, но никакого насилия не происходило. Reuters по итогам интервью с художником сообщает, что у него и Шалыгиной действительно была сексуальная связь со Слониной. Сам Павленский в разговоре с «Медиазоной» называл события, произошедшие между ними и актрисой, «подростковой возней».

В свою очередь, сценарист Театра.doc Всеволод Лисовский рассказывал «Новой газете», что Слонина пришла в гости к Павленскому и Шалыгиной по их приглашению. «Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами», – заявлял он.