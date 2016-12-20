14:43

Генеральная прокуратура проводит проверку законности покупки двух самолетов Ту-204 «Почтой России». Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос RNS.

В документе, подписанном начальником управления Александром Куренным, отмечается, что материалы проверки до ее завершения не подлежат раскрытию. В свою очередь, в «Почте России» не уточнили, получали ли запросы из Генпрокуратуры, но подчеркнули, что «все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках».

О том, что «Почта России» приобретает два самолета у «Ильюшин Финанс Ко», было объявлено в июне 2016 года. Сумма сделки составила 3,39 млрд рублей.

Перевозку почты на самолетах, которые были названы «Петр I» и «Екатерина I», оператор начал в декабре 2016 года. Один из лайнеров был отправлен по маршруту Москва-Нижневартовск-Якутск, второй – Москва- Иркутск-Анадырь.

В «Почте России» неоднократно заявляли о планах создания собственного авиапарка в связи с растущим числом посылок, отправляемых интернет-магазинами. О покупке своего первого самолета «Почта» объявила в декабре 2012 года.