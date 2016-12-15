Украина подала очередной международный иск против России, на этот раз – в Международный суд ООН. Обвинения касаются событий в Крыму и Донбассе, формальное основание для претензий дают международные конвенции о борьбе с дискриминацией и терроризмом. Теоретически суд может вынести решение, обязательное для исполнения по Уставу ООН. Иск при этом составлен таким образом, чтобы не оставить Москве возможностей избежать разбирательства. Но на практике оно все же может быть сорвано по формальным причинам.

В чем суть иска?