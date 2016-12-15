15:50

Сумма среднего чека россиян в декабре 2016 года стала минимальной за пять лет, несмотря на активные закупки населения в магазинах перед праздниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

За один поход в магазин среднестатистический житель России потратил в декабре 591 рубль. По сравнению с тем же месяцем 2015 года сумма чека снизилась на 8,1%.

«В целом, декабрьская величина чека за пять последних лет наблюдений в ушедшем году оказалась самой низкой даже без учета инфляции. <…> Однако даже предпраздничные покупки не смогли скорректировать картину настолько, чтобы отыграть потери последних месяцев», – указали в «Ромир».

В декабре 2015 года средний чек составил 643 рубля, годом ранее – 670 рублей. Таким образом, предновогодние траты населения РФ за два года сократились на 11,8%. В декабре 2013 года чек равнялся 605 рублям, а в 2012 году – 616 рублям.

Заметка дополняется.