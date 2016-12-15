15:47

Полиция возбудила уголовное дело об избиении актера «Театра.Doc» Василия Березина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои)», – сообщили в полиции.

Ранее в полиции отказались возбуждать дело о побоях в отношении художника Петра Павленского, который участвовал в драке с Березиным.

Заметка дополняется.