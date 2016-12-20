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Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу организации Brexit (выхода страны из состава Евросоюза) способствовали резкому росту курса фунта стерлингов. В ходе торгов 17 января британская валюта подорожала на 2,5% и поднялась до максимума почти за две недели – до отметки $1,2349.

Для сравнения, на сессии 16 января курс фунта к доллару США упал до $1,1986. Снижение стоимости британской валюты оказалось максимальным за месяц.

При этом рост курса британской валюты 17 января может стать максимальным со времени глобального финансового кризиса, указывает Bloomberg. В октябре 2008 года стоимость фунта за сутки поднялась более чем на 4%, напоминает The Telegraph.

В ходе выступления Мэй раскрыла основные пункты плана правительства по поводу Brexit. В частности, она подтвердила, что Великобритания после выхода из ЕС покинет единый европейский рынок и в дальнейшем будет строить с Брюсселем новые отношения.