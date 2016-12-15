16:33

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заказчики фальшивых обвинений против избранного президента США Дональда Трампа «хуже проституток». Об этом сообщает «Интерфакс».

«А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода и которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе – они хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных ограничений», – сказал президент России.

Путин также усомнился в том, что Трамп еще до избрания президентом во время своих поездок в Москву мог проводить время в компании российских проституток. Президент РФ также заявил, что российские спецслужбы не следили за ним, потому что он был «просто бизнесмен», и у него не было политических амбиций.

«Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», – сказал Путин.

В начале января в ряде американских СМИ была опубликована информация о том, что у России есть компромат на Трампа. В частности, как сообщалось, у российских спецслужб были записи общения бизнесмена с проститутками в одном из московских отелей. При этом опубликовавшее доклад издание Buzzfeed отмечало, что им не удалось проверить обнародованные данные.

Кремль назвал доклад «фальшивкой», публикация которого направлена на ухудшение российско-американских отношений. Трамп подчеркнул, что такую информацию распространяют его политические оппоненты, чтобы принизить его победу на выборах. Избранный президент США пообещал Buzzfeed «последствия» из-за публикации доклада.