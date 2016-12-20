17:06

Управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело против поэта и бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева за стихотворение об Украине. Об этом он рассказал «Новой газете».

Как он уточнил, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

«Обвинение связано с моим стихотворением “На независимость Украины”, которое я опубликовал 22 февраля 2015 года на своей странице “ВКонтакте”. По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, хотя на мой взгляд, оно совершенно безобидное», – рассказал изданию Бывшев.

Постановление о возбуждении уголовного дела Бывшеву вручили сотрудники Центра противодействия экстремизму, которые пришли к нему домой 17 января. Из документа следует, что дело было возбуждено еще 30 сентября 2016 года. В декабре суд санкционировал обыск у него дома.

В ходе следственных действий, которые продолжались в течение трех часов, следователи в качестве вещественных доказательств изъяли ноутбук и все носители, рассказал поэт.

Ранее, в июле 2015 года, суд признал Бывшева виновным по части 1 статьи 282 УК РФ и приговорил к 300 часам исправительных работ за стихотворение «Украинским патриотам», в котором поэт призвал украинцев бороться за Крым. Тогда суд также лишил его права заниматься педагогической деятельностью.