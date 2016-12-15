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«Газпром» потребовал у «Нафтогаза» $5,3 млрд за не выбранный в 2016 году газ. Это произошло из-за условия в договоре «бери или плати». Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», передает «Прайм».

Уточняется, что речь идет о газе, который не был выбран во 2–4 кварталах 2016. Украинская сторона должна оплатить счет в течение 10 дней.

Украина закупает у России газ для транзита в ЕС. В «Нафтогазе» при этом настаивают на отмене условия «бери или плати».

Контракт «бери или плати» подразумевает оплату минимального объема газа вне зависимости от того, какой объем был закуплен заказчиком. Уточняется, что в первом квартале 2016 года правило «бери или плати» не применялось для контрактов с Украиной.

В декабре 2016 года Киевский суд оштрафовал «Газпром» на $6,8 млрд за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита топлива. В Антимонопольном комитете Украины также обвинили «Газпром» в игнорировании попыток украинской стороны привести экономически обоснованные условия договора.

Стороны судятся по делу о контракте купли-продажи газа с июня 2014 года. Исковые требования «Газпрома» составили $31,7 млрд, а «Нафтогаз» требует возместить ей $29,8 млрд.